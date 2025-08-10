»Nagasaki naj bo zadnji kraj, ki je utrpel jedrski napad«

V japonskem Nagasakiju so se danes spomnili žrtev napada z atomsko bombo pred 80 leti. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je opozoril na naraščajočo nevarnost jedrske vojne ter pozval h končanju oboroženih spopadov. Svetovni voditelji naj se učijo iz zgodovine in zagotovijo, da bo Nagasaki zadnji kraj, ki je utrpel jedrski napad, je poudaril.

Udeleženci slovesnosti so se ob 11.02, ko je pred 80 leti eksplodirala atomska bomba, z minuto molka spomnili žrtev. Župan Nagasakija Suzuki pozval svetovne voditelje, naj se vrnejo k načelom Ustanovne listine ZN in pokažejo konkretno pot do odprave jedrskega orožja, ter opozoril, da odlašanje ni več sprejemljivo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Opozoril je na vse večjo nevarnost jedrske vojne. »Ta eksistencialna kriza človeštva je postala neizbežna za vsakega od nas, ki živimo na Zemlji,« je dejal. Opozoril je na »začarani krog konfrontacije in razdrobljenosti«, ki pesti svet. Slovesnosti v Parku miru v Nagasakiju so se poleg predstavnikov japonskih oblasti in preživelih po napadu udeležili tudi predstavniki 94 držav.

9. avgusta 1945 so ZDA na Nagasaki odvrgle atomsko bombo z imenom Debelinko (Fat Man) s plutonijevo sredico. Druga in doslej zadnja uporaba jedrskega orožja v vojni je pred 80 leti takoj terjala okoli 40.000 življenj, skupno pa naj bi jih posledice zahtevale 70.000. Tri dni prej so ZDA na okoli 300 kilometrov oddaljeno Hirošimo odvrgle atomsko bombo iz obogatenega urana z imenom Deček (Little Boy).

Šest dni po napadu na Nagasaki, 15. avgusta 1945, je Japonska razglasila kapitulacijo, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku.

Zaradi posledic obeh atomskih bomb je po ocenah do decembra 1945 umrlo skupaj več kot 200.000 ljudi. Zaradi zakasnelih vplivov radioaktivnega sevanja pa so ljudje obolevali in umirali še dolga desetletja.