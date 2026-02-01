NAJ FOTO TEDNA: Dvojni obraz Starega pristanišča

Staro pristanišče v Trstu ima dva obraza. Na eni strani je ambiciozna urbana regeneracija oziroma načrt tržaškega desnosredinskega župana Roberta Dipiazze, ki bi hotel območje spremeniti v sodobno urejeno mestno četrt. Na drugi so številni migranti, ki so jih sanje po boljšem življenju čez balkansko pot privedle v Trst. V pričakovanju odobritve prošnje za azil si začasno zatočišče po sili razmer poiščejo v tamkajšnjih opuščenih skladiščih. Skladiščih, ki bi morala v sklopu omenjenega načrta korenite obnove območja postati, gradbišča.

Fotografija, ki smo jo ta teden izbrali kot Naj foto tedna priča ravno o tem dvojnem obrazu. Naš fotograf Damjan Balbi je med zadnjim četrtkovim premeščanjem migrantov v objektiv ujel policista s protizgrednima ščitoma. Fotografija je zanimiva, ker se razlikuje od običajnih fotografij o selitvi migrantov iz Starega pristanišča. Gre za postopek, ki so ga varnostni organi v zadnjih dveh mesecih izvedli trikrat, tako da ga marsikdo že doživlja kot nekakšno rutino mesta. Od decembra so zaprli štiri skladišča in več sto migrantov odpeljali v različna sprejemna središča v Italiji. Zadnjič se je to zgodilo ravno ta četrtek, 29. januarja, ko so v sistem sprejemanja vključili 95 ljudi.

V razpadajočih skladiščih se migranti začasno znajdejo, kot pač zmorejo. Razmere so nečloveške. Na tem žalostnem prizorišču se je na začetku januarja pretrgalo življenje 43-letnega nepalskega državljana, ki ga je zadela kap in je nekaj dni zatem umrl v katinarski bolnišnici.