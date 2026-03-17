»Evropa se zdaj zaveda vloge našega prostora«

Paolo Petiziol, četrti predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO ter ustanovitelj in vodja kulturnega društva Mitteleuropa, je za svoja dolgoletna prizadevanja pri krepitvi vezi med srednjeevropskimi narodi že prejel številna priznanja, po novem pa je na tem seznamu tudi nagrada Mesta Gorica. Včeraj, ob prazniku goriških zavetnikov sv. Hilarija in Tacijana, so mu jo izročili v Palači De Bassa. Navzoči so bili predstavniki vseh ustanov, ki sestavljajo komisijo za podeljevanje nagrade – Občine Gorica, nadškofije oziroma župnije sv. Hilarija in Tacijana, univerzitetnega konzorcija, Trgovinske zbornice in Fundacije Goriške hranilnice – ter gostje, med njimi deželni odbornik Sebastiano Callari.

Novica ga je ganila

»Novica, da sem letošnji prejemnik nagrade Mesta Gorica, me je resnično ganila. Ta nagrada ima namreč globok pomen, saj v njej vidim priznanje za svojih 50 let prizadevanj v prid Gorici, življenju na meji in čezmejnim odnosom, za premoščanje težav in – če se lahko tako izrazim – postopno vračanje k temu, kar je to naše območje nekoč bilo,« je za Primorski dnevnik povedal Petiziol, rojen leta 1946 v Červinjanu, kjer še danes živi. Goriško nagrado so mu podelili v duhu Evropske prestolnice kulture, saj je njegovo delo pri tkanju vezi v popolnem sozvočju s cilji projekta GO! 2025.

»Lansko leto je bilo izjemno. Njegova najpomembnejša dediščina je dejstvo, da se je po njegovi zaslugi Evropa zavedela, kakšen pomen in vlogo ima goriški čezmejni prostor. Postali smo pravi zgled,« je zatrdil Petiziol in dodal, da ta vloga ob pohvalah s seboj prinaša tudi veliko odgovornost, saj je treba v duhu čezmejnega sodelovanja »delati naprej«.

Pri tem bo odločilno vlogo imel prav EZTS GO, ki je po nagrajenčevih besedah lani pokazal svojo vrednost. »Večkrat smo bili deležni pohval. V Evropski komisiji so mi dejali, da smo najboljši v Evropi. To je po petih desetletjih dela na tem področju izredno zadoščenje,« nam je še zaupal Petiziol.

Nagrajenec je prejel miniaturno repliko obeliska GO! Pharus, na katero so natisnili podobo goriških zavetnikov. Poleg glavne nagrade so podelili tudi priznanje košarkarskemu društvu Dinamo, ki nastopa v meddeželni B-ligi in posebno pozornost namenja mladim. Ob tem sodeluje s številnimi društvi, med katerima sta ŠZ Dom in KD Mladi iz Nove Gorice.