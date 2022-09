Najbolj mrzle noči v zadnjih petih mesecih

Živo srebro se je v nočnih urah ponekod v deželi že spustilo pod ničlo. Primat mraza je v minuli noči meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa zabeležila v Plodnu, kjer so namerili -1,0 stopinje Celzija, kar je najnižja nočna temperatura v tem kraju po 29. aprilu. Drugod v gorah so bile temperature povečini rahlo pozitivne. Na Kraški planoti so najnižjo nočno temperaturo namerili pri Briščikih, kjer se je živo srebro v minuli noči spustilo na 8,6 stopinje Celzija, v noči na soboto in v noči na nedeljo pa še nižje, in sicer na 7,0 stopinje Celzija, kar je najnižja temperatura po 5. maju. Na Goriškem so se najnižje nočne temperature danes spustile do okrog 7,0 stopinje Celzija, ob morju pa do okrog 15,0 stopinje Celzija.

Prevladuje sončno vreme, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Noči bodo predvidoma še nekoliko hladnejše.

Podobno vreme se bo nadaljevalo do sobote, medtem ko bo od nedelje, ko bodo vetrovi obrnili od jugozahoda, že bolj oblačno, mestoma se bodo pojavljale padavine. Pritekal pa bo postopno toplejši zrak.

Obeti za prihodnji teden za zdaj niso najbolj spodbudni, saj kaže, da bodo naši kraji pod vplivom sredozemskega ciklonskega območja, v nadaljevanju pa hladne severne višinske doline. Prevladovalo bo oblačno in deževno vreme.