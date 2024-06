Najbolj vroč zrak v noči na nedeljo, nato v ponedeljek hladna fronta

Z okrepitvijo subtropskega anticiklona se je povečala stanovitnost in priteka proti nam vse bolj vroč zrak. Toplotna obremenitev se bo povečala, ozračje bo zlasti jutri tudi soparno. Do vključno nedelje pa bo prevladovalo sončno vreme.

Najbolj vroč zrak bo naše kraje dosegel v noči na nedeljo. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se bo temperatura povzpela na okrog 20 stopinj Celzija, se pravi, da kakih 8 stopinj Celzija nad dolgoletno povprečje. Ozračje se je sicer bistveno otoplilo že danes, ko je opoldne na isti višini radiosonda iz Rivolta pri Vidmu namerila +18,2 stopinje Celzija, medtem ko se je v minulih dneh zadrževala pri okrog 13 stopinjah Celzija.

Otoplitev bo vse občutnejša tudi v prizemlju, pri čemer je višek vročine pričakovati jutri (sobota) ter še deloma v nedeljo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem okrog 34 stopinj Celzija, ob morju, ki je trenutno po nedavni ohladitvi še razmeroma sveže, pa okrog 30 stopinj Celzija ali malo nižje. Zlasti jutri (sobota) bo v večernih urah toplotni indeks ob morju zaradi povečane vlage poskočil in se bo toplotna obremenitev povečala.

V nedeljo bo še sončno in vroče, toda bo, kot kaže, povečini že kakšna stopinja Celzija manj.

Vremenska slika pa se bo občutno spremenila od ponedeljka, ko se bo vreme prehodno poslabšalo in bo vročina popustila. Naše kraje bo prešla hladna vremenska fronta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature se bodo spuščale. Nestanovitnost ob prehodu vremenske fronte se bo, kot kaže, zavlekla v noč na torek in morda ponekod še v torkovo jutro. Po odhodu vremenske fronte pa se bo vreme razjasnilo in bo občutno bolj sveže. Pihala bo burja. Prihodnji teden se bo nato nadaljeval s precej sončnim vremenom in občasno nestanovitnostjo. Temperature bodo v prvi polovici tedna do okrog ali le malo nad 25 stopinj Celzija, v drugi polovici tedna pa nekoliko višje, povečini pa še pod 30 stopinjami Celzija.