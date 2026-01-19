Najhladneje bo jutri in v sredo, sledi sprememba

Ob dotoku severovzhodnega celinskega zraka se je ozračje po pričakovanjih ohladilo. Po vsej FJK prevladuje sončno vreme. Na Tržaškem piha burja s sunki, ki so dopoldne povečini dosegali hitrost od 70 do 80 kilometrov na uro, pri čemer so povečevali občutek mraza. Dnevne temperature so bile že itak kar nizke, ponekod na Kraški planoti, denimo v Bazovici, se živo srebro ni povzpelo nad 2 stopinji Celzija, v Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najvišjo dnevno temperaturo 5,7 stopinje Celzija, v Boljuncu smo namerili 4,4 stopinje Celzija.

Nizke temperature pričakujemo zlasti še jutri in v sredo. Najnižje nočne vrednosti se bodo tudi na Goriškem in na Kraški planoti spustile za nekaj stopinj Celzija pod ničlo, ob morju do okrog ničle ali rahlo pod ničlo. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do okrog 6 stopinj Celzija, v sredo bo predvidoma kakšna stopinja Celzija več. Jutri bo še pihala zmerna do močna burja, ki bo v sredo postopno oslabela in nato ponehala. Oba dneva bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo.

V četrtek in petek kaže ob ponovnem vplivu atlantskega zraka že na bolj vlažno in rahlo toplejše vreme. Prevladovala naj bi oblačnost. Občasno bo ponekod lahko rosilo. Padavine naj bi bile verjetnejše in naj bi se nekoliko okrepile v noči na soboto in v soboto popoldne ter predvidoma v nedeljo. Ničta izoterma bo, kot kaže, od četrtka povečini na višini okrog 1000 metrov ali nekoliko višja.