Najhuje je mimo, javni prevoz od 12. ure

Težka noč za Furlanijo - Julijsko krajino z rdečim vremenskim opozorilom se je končala z napovedanimi velikimi količinami dežja, ki pa v večini krajev niso pustile hujših posledic.

Kot je zjutraj dejal odbornik za Civilno zaščito Riccardo Riccardi, je v zadnjih 12 urah padlo 300 mililitrov dežja na veliko območjih, veter pa je pihal z močjo 150 kilometrov na uro. Hudo je bilo v občini Trasaghis na Videmskem, kjer je poplavljala reka Canale v kraju Avasinis in potok Palar v kraju Alesso, tam so zabeležili tudi nekaj poplavljenih hiš.

Več hiš je poplavilo tudi v kraju Ragogna na Videmskem in v Guminu, ponekod so težave povzročali plazovi.

Na terenu je bilo vso noč 1400 prostovoljcev Civilne zaščite, ki se jim je Riccardi zahvalil za opravljeno delo. Ti bodo sedaj poskrbeli za odpravljanje nočnih posledic, a je tudi za današnji dan priporočena previdnost.

Na sestanku deželnega odbora za izredne razmere so odločili so se seznanili z vremenskimi razmerami, ki dopuščajo, da se znova vzpostavi javni potniški promet. Tega bodo ponovno uvedli postopoma, je pojasnil Riccardi. Deželni predsednik Massimiliano Fedriga pa je podpisal odredbo, s katero bo ob 12. uri ponovno deloval javni potniški promet, tako avtobusni kot železniški in pomorski.