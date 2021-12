Najraje riše

Muce, medvedi, ježki, zajčki, turkizni leteči kiti so s pogumnimi deklicami in dečki zvesti sopotniki slikarke in ilustratorke Vesne Benedetič. Rojena v Gorici, je dolgo let prebivala v Trstu, od leta 2009 pa s svojo večnarodno družino živi na Krasu, v Škrbini, kjer je ustanovila tudi zavod za mreženje umetnosti Ramatou.

Katera je vaša največja odlika?

Delavnost in zanesljivost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Iskrenost in prijaznost.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Iskrenost in prijaznost.

Katera je vaša največja šibkost?

Moja največja šibkost je moja največja moč: zaupanje – v lepoto življenja, v naravo, v ljudi.

Kaj najraje počenjate?

Rišem.

Česa vas je najbolj strah?

Neomejenega divjega neoliberizma, ki ga žal že doživljamo, a strah me je tudi, kaj še čaka mlajše generacije.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Čaj, kosmati sopotnik in dobra knjiga, sprehod v naravi.

Kako pa največjo nesrečo?

Si je ne predstavljam.

Ko bi lahko bila kdo drug, bi bila ...

Mi je prav, kar sem.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Škrbini?

Na malem otoku Ngor, nasproti Dakarja, v Senegalu.

Katera je vaša najljubša barva?

Imam zelo rada turkizno in modro, a prav tako obožujem paleto toplih barv.

Katera je vaša najljubša roža?

Kala, ki jo tudi večkrat rišem.

Kaj pa žival?

Vsaka žival ima določene lastnosti, ki so v sozvočju z nami. Prav vse imam rada (in jih ne jem), seveda, še posebno pa tiste, ki sem jih in jih še bom srečala na svoji poti.