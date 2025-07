Najslabši zrak dihajo v Venetu in Lombardiji, a niti FJK ne blesti

Najkakovostnejši zrak dihajo v severnih evropskih državah, medtem ko je zrak, ki ga dihamo v naših krajih oz. naši neposredni bližini, vse prej kot kakovosten, razkriva najnovejši pregled kakovosti zraka v Evropi, ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA). Na lestvici prevladujejo tako nekoliko manjša (od 70.000 do 250.000 prebivalcev) finska, švedska in norveška mesta, zelo kakovosten zrak pa imajo tudi v nekaterih tamkajšnjih prestolnicah, saj so v prvi petnajsterici švedski Stockholm, islandski Reykjavik in finski Helsinki.

Bistveno manj čista po kakovosti zraka pa so tukajšnja mesta. Gorice sicer ni na lestvici, na kateri je skupno 761 mest, iz Furlanije - Julijske krajine pa se je Trst uvrstil na 600., Videm na 660., Pordenon na 718. mesto. Slovenijo zastopata 589. Maribor in 709. Ljubljana.

Če so severne države na vrhu lestvice, se najslabši zrak diha v severni Italiji. Zadnje, 761. mesto, sicer zaseda Hrvaški Slavonski Brod, pred njim pa najdemo Vicenzo, Padovo, Brescio, Milan, Monzo, Verono, grško Janino, Cremono, Turin, Saronno, Bergamo, Benetke, Busto Arsizio, Treviso in Gallarate, tako da lahko zapišemo, da je v Venetu in Lombardiji najbolj onesnažen zrak v Evropi.