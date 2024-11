Največ dežja padlo na Tržaškem

Od sinoči je ob ciklonskem območju, ki je nastalo nad severnim Sredozemljem, največ dežja v FJK padlo na Tržaškem. Pri Briščikih ga je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa do poldneva namerila nekaj več kot 47 litrov, na Proseku 40 litrov, v Zgoniku 31, na Katinari 30 in v Trstu nekaj več kot 25 litrov na kvadratni meter. V Boljuncu smo ga namerili 27 litrov na kvadratni meter. Drugod so bile količine manjše, na Goriškem so ga denimo namerili okrog 10 litrov na kvadratni meter, še nekoliko manj povečini v gorah. Na Višarjah je v glavnem snežilo, meja sneženja je bila na nadmorski višini okrog 1500 metrov.

Danes popoldne bodo padavine povsod oslabele in ponehale.

Jutri bo v glavnem oblačno, ponekod se bodo občasno pojavljale manjše padavine. Zvečer se bo vreme postopno izboljšalo.

Od petka bo proti nam začel pritekati od severovzhoda bolj hladen in suh zrak. V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme, pihala bo šibka do zmerna burja. Ohladilo se bo, najnižje temperature na Kraški planoti in na Goriškem bodo spet okrog ledišča.