Največja finančna injekcija za zdravstvo; opozicija trdi, da bo socialnih razlik še več

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je sinoči, tik pred polnočjo, zaključil večdnevno razpravo in sprejel finančni proračun za naslednje triletje. Glasove za je prispevala večina, medtem ko je bila opozicija proti. Sredstva, ki bodo naslednje leto namenjena področjem, za katere je pristojna dežela, znašajo rekordnih 6,24 milijarde evrov. Več kot polovico (3,56 milijarde) je namenjenih zdravstvu in sociali, naslednji večji postavki bosta pokrivali področji infrastrukture (642 milijonov) in lokalne avtonomije (682).

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je po glasovanju izrazil prepričanje, da je proračun ne le zelo obsežen, ampak da odgovarja potrebam celotne dežele. Z njegovimi besedami pa se ne strinjajo predstavniki opozicije, ki so skozi celotno razpravo poudarjali, da so ukrepi pomanjkljivi in da ne naslavljajo realnih potreb prebivalcev. Kritike so letele tudi na to, da bodo načrti za prihodnost le še povečali socialne razlike.

Fedriga je skupaj s svojimi političnimi sodelavci večkrat obtožil opozicijo, da vlaga zgolj popravke z ideološkim predznakom in da je vsebine ne zanimajo. Ob spremljanju razprave pa je bilo očitno, da točno to počne večina: skoraj vsi popravki opozicije so bili namreč zavrnjeni, čeprav je šlo pogosto za dopolnitve predlaganim ukrepom.

Da vladna večina apriorno odklanja predloge sprememb, je včeraj obžaloval tudi svetnik SSk Marko Pisani, potem ko je odbornik za kulturo Mario Anzil dal negativno mnenje finančni podpori za dogodke ob 80. obletnici osvoboditve izpod fašističnega in nacističnega jarma.

Kot poročamo v današnjem dnevniku, bo iz deželnega proračuna med drugim šlo 1,4 milijona za projekt GO! 2025, prispevek v višini sto tisoč evrov bodo prejeli tudi organizatorji evropskega nogometnega prvenstva manjšin - Europeada leta 2028. O sredstvih za slovensko manjšino iz zaščitnega zakona št. 38/2001 pa ni bilo govora, saj je porazdelitev že zapečatila pristojna komisija.

Med zavrnjenimi popravki opozicije je bil tudi predlog svetnika Demokratske stranke Roberta Cosolinija o financiranju izgradnje nove telovadnice v športnem centru Ervatti na proseški Rouni. Pobuda za finančno kritje 4,5-milijonske naložbe iz deželnega proračuna je bila po njegovih besedah nekakšna pomoč odborniku Pierpaolu Robertiju, ki naj bi se o projektu, ki ima tudi že izdelan načrt, s tržaško občino pogovarjal že dlje časa. Navkljub pričakovanju športnih društev pa občina za sredstva ni zaprosila, zato je Cosolini želel Robertija spomniti na dano obljubo. Popravek pa je bil zavrnjen.