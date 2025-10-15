Najvišje slovenske znanstvene nagrade z goriškim priokusom

Slovenske državne nagrade na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti imajo letos tudi goriški priokus. Prejemnik priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije je namreč Uroš Seljak iz Nove Gorice za prispevek k prepoznavnosti Slovenije na področju kozmologije in astrofizike. Matjaž Humar iz Vrtojbe pa je prejel Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju mikroskopskih izvorov laserske in kvantne svetlobe.

Za leto 2025 so skupno podelili 15 nagrad in priznanj. Slavnostna podelitev nagrad in priznanj bo v nedeljo, 9. novembra, ob 20. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani — na predvečer novega državnega praznika dneva znanosti, ki ga bodo letos praznovali prvič in sovpada z Unescovim svetovnim dnevom znanosti za mir in razvoj.

Od vesolja do naprednih laserjev

Uroš Seljak je svetovno priznan zaradi svojega raziskovalnega dela na področju kozmičnega prasevanja – kozmičnega mikrovalovnega sevanja ozadja, ki predstavlja najzgodnejšo sliko vesolja, lahko beremo v utemeljitvi. Matjaž Humar pa je med drugim svojo skupino raziskovalcev kot prvi na svetu razvil izjemno občutljive laserje iz milnih mehurčkov in laserje, ki so jih vgradili v žive celice.