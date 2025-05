Namesto poimenovanja ulice po Ehrlichu maša za Qualizzo

Poimenovanje ulice po Lambertu Ehrlichu v Žabnicah, ki bi moralo potekati jutri (v soboto), so preložili zaradi smrti duhovnika in kulturnega delavca Marina Qualizze. Tako so pred kratkim sporočili s Sveta slovenskih organizacij. Novica je pretresla celotno slovensko narodno skupnost v Italiji, saj smo se pravkar poslovili od Boža Zuanelle, so navedli.

V pičlem mesecu dni je Benečija in z njo širša okolica izgubila dva izjemna stebra skupnosti, ki sta vsak na svoj način zaznamovala prostor in čas ter pustila neizbrisen pečat v srcih ljudi, so še dodali.

V spomin na Qualizzo bo jutri ob 11. uri v cerkvi svetega Egidija v Žabnicah potekala sveta maša. Nov datum poimenovanja ulice bodo organizatorji še sporočili.