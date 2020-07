Napočil je veliki dan. 13. julij bo dan novega začetka, sta zapisala odgovorna urednika Primorskega dnevnika in Primorskih novic v sobotni skupni prilogi. Zgodilo se bo eno izmed najbolj simbolnih in eksplicitnih znamenj zaključevanja stoletja, ki Slovencem v Italiji ni prizaneslo in ga hočemo spraviti v zgodovinske učbenike.

Predsednika Italije in Slovenije Sergio Mattarella in Borut Pahor prihajata danes za garanta pri upravnem postopku vračanja Narodnega doma. Z njima bodo tudi številni ministri obeh držav.

Celotnemu današnjemu dogajanju boste lahko neposredno sledili na naši spletni strani. Članke in fotografije bomo objavljali v živo s prizorišč današnjega dogajanja.

Celoten današnji program tukaj.