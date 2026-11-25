Pri teniški sekciji AŠZ Gaja se lahko po novem ponašajo z mednarodnim sodnikom druge najvišje ravni. Daniele Morossi, ki je v društvu vsestransko aktiven tako na teniških igriščih kot v odborniških vrstah, je namreč pred kratkim v Rimu zaključil izobraževanje in opravil mednarodni izpit za teniške sodnike ter pridobil naziv »Silver Badge«. Gre za prestižni mednarodni certifikat, ki ga podeljuje Mednarodna teniška zveza (ITF) v sodelovanju z zvezama ATP in WTA in ki mu omogoča sojenje na mednarodnih turnirjih najvišjega ranga po vsem svetu.

Srebrno značko, kakršno si je pred kratkim prislužil Morossi, lahko sodnik pridobi za tri različne funkcije: za glavnega sodnika na stolčku (angl. Chair Umpire), za vrhovnega sodnika (angl. Referee) in za vodjo sodniške službe (angl. Chief Umpire). Morossi je svojo dosedanjo stopnjo glavnega sodnika nadgradil s pridobitvijo naziva vrhovnega sodnika (angl. Silver Badge Referee), kar mu omogoča vodenje in nadzorovanje celotnega poteka pomembnih mednarodnih turnirjev, kot so so turnirji serije ITF World Tennis Tour, ATP Challenger, turnirji ATP (moški) in WTA (ženski), Davisov pokal in pokal Billie Jean King.

Vrhovni sodnik s srebrnim certifikatom opravlja ključne operativne in vodstvene vloge, ki so sicer lahko različne glede na velikost in kategorijo posameznega turnirja. Morossi je že kmalu po opravljenem izpitu svojo prvo obveznost v novi slogi že dočakal, in sicer v začetku novembra na moškem in ženskem turnirju ITF v Antalyi. Podčrtati pa je treba predvsem dejstvo, da je Gajin član eden izmed le petih nosilcev srebrne sodniške značke v Italiji in sploh najmlajši med njimi, kar mu odpira vrata za dolgo in uspešno mednarodno sodniško kariero.