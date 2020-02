»Narodni dom bo zbližal Italijo in Slovenijo«

Preskok iz Somalije, kjer je služboval štiri leta, v Slovenijo je bil za novega italijanskega veleposlanika Carla Campanileja nedvomno velika preizkušnja. Prvi občutki o gostiteljski državi so vsekakor zelo dobri, pravi diplomat po rodu iz Neaplja, ki se je že srečal s predstavniki italijanske manjšine v Sloveniji. Campanile (prevzel je mesto Paola Trichila) si veliko obeta od julijskega skupnega meddržavnega spominjanja stoletnice fašističnega požiga tržaškega Narodnega doma, zato ni naključje, da se je udeležil prvega rimskega omizja o tem vprašanju.

V intervjuju za Primorski dnevnik Campanile potrjuje, da je tudi italijanska diplomacija močno angažirana za stoletnico požiga Narodnega doma in seveda za tržaško srečanje 13. julija predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja. Diplomat, ki se je že sestal s predstavniki italijanske manjšine v Sloveniji, je prepričan, da bo Narodni dom še dodatno zbližal Italijo in Slovenijo.