Nasilje iz Genove 2001 vodi do današnjih dni

Mnogi predlogi in zahteve, ki jih je Genoa Social Forum izoblikoval pred dvajsetimi leti v Genovi, so danes teme, s katerimi se spoprijemajo državniki in so predmet razprav na mednarodnih forumih: klimatske spremembe, nujnost spremembe načina in ritma proizvodnje, vrnitve dostojanstva delu ... Udeleženci srečanja na vrhu G8, ki so prijetno kramljali v močno zastraženih palačah rdeče cone, za ta vprašanja pred dvajsetimi leti niso bili dovzetni. Po oceni nekaterih analitikov so Silvio Berlusconi in njegovi gostje vse tri dni srečanja Genova 2001 namenili nevsebinskim vprašanjem: nihče ni vprašal, kaj se dogaja izven rdeče cone, kdo so demonstranti in kaj hočejo. Na ulicah Genove pa se je v tistih julijskih dneh pred 20 leti dogajalo marsikaj: miroljubne demonstracije za pravice migrantov in pravičnejšo ureditev sveta, roparski pohodi skupine »black bloc«, slepo nasilje policije in drugih pripadnikov varnostnih organov ...V obširni analizi takratnega dogajanja izpod peresa bivšega novinarja Primorskega dnevnika Vojmirja Tavčarja so pod drobnogled postavljene tudi posledice tistega nasilja na mirovniško in levičarsko gibanje. Nit nasilja veže Genovo 2001 s krajem Santa Maria Capua Vetere, kjer so se lani številni pripadniki varnostnih organov nemoteno znesli nad desetine zapornikov, opozarja Tavčar.

