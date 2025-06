Nasilje je nasilje, ne glede na odziv žrtve

Po dveh osupljivih oprostilnih odločitvah v primeru spolnega nasilja, ki ga je obtožencu, sindikalistu Raffeeleju Meoli očitala nekdanja stevardesa na milanskem letališču Malpensa Barabara D’Astolto, je vrhovno sodišče odredilo, da je treba sojenje ponoviti. To pa zato, ker so prvo- in drugostopenjski sodniki svoje sklepe osnovali na osnovi predpostavke, ki je pravno gledano »irelevantna«.

D’Astolto je pred leti pri Meoli, predstavniku sindikata CISL, poiskala pomoč zaradi nesoglasij z delodajalcem. Ko se je zglasila v njegovi pisarni, jo je Meola izza njenega hrbta začel božati in poljubljati po vratu. Potem, ko mu je ženska rekla, naj neha, ji je ta odvrnil, naj se sprosti in nadaljeval z otipavanjem prsi, poleg tega ji je tudi segel v spodnje hlače, dokler D’Astolto ni zakričala.

Sodniki v prvih dveh stopnjah sojenja sicer niso postavili pod vprašaj njenega pričevanja, zdaj že nekdanjega sindikalista pa so oprostili, ker da bi se napadena v 20 do 30 sekundah, kolikor so trajala njegova opolzka dejanja, lahko odzvala, da bi prekinila njegovo početje. Poleg tega so ocenili, da žrtev ni bila v podrejenem položaju, kar naj bi izključevalo psihično prisilo.

Odločitev vrhovnega sodišča o ponovitvi sojenja je sicer znana že od februarja, včeraj pa je bila objavljena še utemeljitev sprejetja pritožbe generalnega tožilca zoper sodbo prizivnega sodišča. »Pozen odziv, s katerim žrtev izrazi nestrinjanje, je irelevanten za določitev tega, ali je šlo za spolni napad,« so zapisali sodniki. Ob tem so vrhovni sodniki v utemeljitvi tudi citirali strokovno literaturo o izjemno pogosti reakciji žrtev spolnega napada, ki zaradi strahu ali zmedenosti ob nepričakovanem dogodku povsem otrpnejo in se zaradi tega ne zmorejo upreti neželenim dotikom ali drugim dejanjem.