Nasilje nad muckami ju bo stalo več kot 50.000 evrov

Par iz Povoletta, 71-letno žensko in 72-letnega moškega, je videmsko sodišče zaradi nevzdržnih razmer, v katerih sta vzrejala 16 muck, obsodilo zaradi nasilja nad živalmi in bo plačal 52.500 evrov globe. Ženski je naložilo globo 25.000 evrov, moškemu pa 27.500 evrov. Šestnajst muck, starih od dva do tri mesece, je zaprlo v zelo majhne kletke, v katerih so živele v obupnih higienskih razmerah.

Nekaj muck so prodali po okrog 200 evrov vsako. Ker niso bile cepljene, so hudo zbolele, dve mucki pa sta poginili le nekaj dni potem, ko sta dobili novega lastnika. Par so sicer oprostili obtožbe goljufije na račun kupcev.