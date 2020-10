Nasina sonda uspešno pobrala vzorec z asteroida Benna (video)

Nasina sonda Osiris Rex je ponoči po našem času uspešno pobrala vzorec z asteroida Benna. Zgodovinski podvig je trajal približno štiri ure in pol. Celotna operacija je potekala avtomatično, kajti razdalja je bila prevelika, 330 milijonov kilometrov, da bi jo lahko vodili z Zemlje, saj bi radijski signali potrebovali 18 minut.

Asteroidu se je približevala zelo počasi, nato za pet sekund pristala na površini asteroida in pobrala vzorce. Plin, ki ga je iztisnila robotska roka, je privzdignil in zavrtinčil zgornje plasti površja, tako je ujela med 60 do 2000 gramov vzorca. Zatem je sonda pognala svoje motorje in se odlepila od površine asteroida. Njena vrnitev skupaj z vzorcem asteroida je predvidena septembra 2023.

»Preučevanje tega vzorca bo znanstvenikom pomagalo raziskati izvor našega Osončja in izvor življenja na Zemlji ter kako Sončev veter vpliva na male svetove, kot je asteroid Benno,« so tvitnili iz Nase. Znanstveniki namreč domnevajo, da gre za izjemno staro nebesno telo, ki sega v sam izvor Osončja in je prestalo celotno njegovo zgodovino.