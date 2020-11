Kulturno društvo Bubnič-Magajna razpisuje v sodelovanju s Primorskim dnevnikom 10. natečaj za nagrado Albina Bubniča. Tema natečaja: Življenje za maskami, pandemija v našem vsakdanu. Obdelava teme je svobodna in zajema lahko osebna doživetja in izkušnje ali tudi pričevanja sorodnikov, prijateljev in znancev v času, ki ga doživljamo in ki bo tako ali drugače zaznamoval naša življenja.

Natečaja se lahko udeležijo skupinsko ali posamezno osnovnošolci, dijaki slovenskih nižjih in višjih srednjih šol v Italiji, zamejski univerzitetni študenti in drugi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z zgodovinskim raziskovanjem. Udeležijo se ga lahko tudi učenci, dijaki, študenti in ljubiteljski raziskovalci iz Slovenije.

Prispevke je treba poslati v dvojniku do 28. februarja 2021 na uredništvo Primorskega dnevnika v Trstu, Ul. Montecchi 6 ali v Gorici, Ul. Garibaldi 9, opremljene z oznako »Natečaj za nagrado Albina Bubniča« ter geslom. Podpis, geslo in polni naslov je treba priložiti v zaprti kuverti. Rokopisov ne vračamo. Najboljši spisi, ki jih bo ocenila strokovna komisija, bodo nagrajeni.

Za najboljše spise in študije so predvidene naslednje nagrade:

skupinski prispevki učencev osnovnih šol:

1. nagrada 300 evrov,

2. nagrada 150 evrov;

spisi in raziskave dijakov nižjih srednjih šol:

1. nagrada 300 evrov,

2. nagrada 150 evrov;

spisi in raziskave dijakov višjih srednjih šol:

1. nagrada 300 evrov,

2. nagrada 150 evrov;

študije in raziskave univerzitetnih študentov in ljubiteljskih raziskovalcev:

1. nagrada 500 evrov,

2. nagrada 250 evrov.