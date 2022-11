»Ne fašističnim usedlinam v Melonijevi koaliciji«

Bocenski pokrajinski svet obsoja (neo)fašistične izjave nekaterih vidnih političnih in vladnih predstavnikov koalicije, ki je v Italiji prevladala na septembrskih volitvah. Obsodba je sestavni del dokumenta, ki so ga pokrajinski svetniki večinsko izglasovali na pobudo stranke južnotirolskih svobodnjakov Süd-Tiroler Freiheit ob odločilni podpori Južnotirolske ljudske stranke (SVP). Predsednik Pokrajine Arno Kompatscher je priznal, da v upravi, v kateri so tudi predstavniki Lige, o tem vprašanju niso dosegli soglasja, sprejeti dokument pa odraža stališča SVP, je dodal. V njem ni imen in priimkov domnevnih neofašistov.

Bocenski pokrajinski svetniki so se opredelili proti predlogu, da bi 4.november razglasili za praznik oboroženih sil ter državne enotnosti, obenem so predlagali, da bi 19. marca spet uvedli praznik sv. Jožefa. V sklopu obrambe upravne avtonomije Južne Tirolske ter pravic nemške in ladinske skupnosti so pozvali Avstrijo, naj budno spremlja politični položaj v Italiji in naj po potrebi uveljavi vlogo garanta pravic prebivalcev Južne Tirolske.

Ostro stališče pokrajinskega sveta ni ravno v sozvočju s previdnimi stališči parlamentarcev SVP, ki so se vzdržali pri glasovanju o zaupnici vlade Giorgie Meloni. Slednji so podčrtali, da bodo novo desno koalicijo presojali po njenih dejanjih, kar je predsednica vlade zelo cenila.