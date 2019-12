Ne vsi SMS-i pridejo čez mejo

Začelo se je pred dobrim mesecem, ko so nas iz slovenske organizacije v Trstu obvestili, da njihova SMS sporočila, poslana v Slovenijo, ne dosežejo naslovnika. Težave so se zavedeli poleti in je trajala dlje časa, zato so mobilnega operaterja Wind Tre, s katerim so sklenili štiri naročninske pogodbe, opozorili na nevšečnost.

V uredništvu smo kasneje ugotovili, da ne gre za osamljen primer. Zato smo za pojasnila prosili službo za komuniciranje podjetja Wind Tre.

»V zvezi z opozorilom o nedostavi nekaterih SMS sporočil iz Italije v Slovenijo Wind Tre pojasnjuje, da smo opravili vse potrebne preiskave, iz katerih ne izhaja nobena težava. Ko pa bi se te ponovile, se lahko stranke obrnejo na center za pomoč pri uporabi storitev,« so zapisali.