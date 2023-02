Nedelja diši po snegu

Ob bližnjem poslabšanju bodo, kot kaže, v nedeljo nastali ugodni pogoji za sneženje, povečini rahlo do občasno morda zmerno, tudi ponekod na Tržaškem in Goriškem. Ozračje se bo namreč ob vdoru severnega zraka z močno burjo v noči na nedeljo občutno ohladilo, nad severnim Sredozemljem pa bo ob prehodu hladne vremenske fronte nastal ciklon. Segel bo, vsaj obrobno, lahko pa tudi občutneje, do naših krajev in prinesel padavine. Kot kaže po zdajšnjih izračunih, se bo v noči na nedeljo dež postopno spreminjal v sneg, meja sneženja pa se bo do nedeljskega jutra spustila do nižin. Kjer bodo v nedeljo še padavine, bo v glavnem snežilo, povečini rahlo. Občasno rahlo sneženje bi tako po zdajšnjih izračunih lahko zajelo tudi Kraško planoto in, če bodo padavine dovolj močne in vztrajne, tudi večji del Goriške. Posamezne snežinke bi se lahko v nedeljo čez dan prikazale tudi ob morju. Snežilo bo, sicer le nekoliko občutneje, tudi v Benečiji in v Reziji ter v severnih goratih predelih.

V ponedeljek bo še oblačno z občasnimi padavinami. V višinah se bo ozračje nekoliko otoplilo, v nižjih slojih pa bo z burjo še pritekal mrzel zrak. Občasno bodo lahko še povečini rahle padavine in bo rahlo sneženje možno do nižjih predelov, ni pa ponekod tudi izključen pojav ledenega dežja ali morda ponekod žleda. V torek in sredo se bo, kot kaže, vreme izboljšalo.

Medtem bo danes in jutri povečini vlažno in oblačno, občasno bodo možne rahle padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Razmeroma toplo bo. Jutri bo zapihal jugozahodnik. V soboto bo oblačno in deževno. V noči na nedeljo se bo ozračje ohlajalo in bo zapihala burja.