V Italiji je vsaka četrta hiša prazna

V Italiji je kar 8,5 milijona hiš v lasti zasebnikov, ki ostajajo tako ali drugače prazne oz. neizkoriščene, kar predstavlja več kot četrtino oz. 25,7 odstotka vseh hiš, vpisanih na fizične osebe, medtem ko je hkrati prisotna stanovanjska stiska, tako da kar 80 odstotkov državljanov meni, da bi morali omenjene nepremičnine dati na tržišče. Hkrati pa se lastniki bojijo dati hiše v najem za daljše obdobje iz strahu pred možnostjo, da najemniki ne bodo plačevali najemnin ter pred težavami pri poskusu, da lastnik spet pridobi razpoložljivost hiše, zato se odločajo za oddajanje v najem za krajša obdobja.

To ugotavlja poročilo italijanskega središča za preučevanje družbenih pojavov Censis, ki so ga malo pred koncem lanskega leta predstavili v Rimu in nosi pomenljiv naslov Speče hiše, skrito bogastvo. Predlogi za obuditev tržišča neturističnih najemnin v Italiji (Case dormienti, una ricchezza sommersa. Proposte per risvegliare il mercato degli affitti non turistici in Italia). Središče Censis je raziskavo opravilo v sodelovanju z italijansko zvezo posrednikov in poslovnih agentov Fimaa ter z nepremičninskima družbama Immobiliare.it in Locare srl in z znanstvenim doprinosom ustanove za jedrsko energijo Enea oz. njenega oddelka za energetsko učinkovitost (Duee).

Brez elektrike ali vode

Od 8,5 milijona neizkoriščenih hiš jih je 5,8 milijona takih, ki za lastnika ne predstavljajo prvega stanovanja in se jih uporablja le za krajše bivanje, vsekakor se jih ne daje v najem. Za skoraj 1,4 milijona hiš so avtorji raziskave ugotovili, da ne razpolagajo niti s priključki na električno in vodovodno omrežje, za skoraj 1,3 milijona pa ni bilo mogoče točno določiti njihove uporabe oz. niso prisotne v prijavi dohodnine.

Pri tem postrežejo tudi z zanimivimi podatki: v zgodovinskem središču Rima je na vsakih tisoč prebivalcev 105 oglasov za kratkotrajni najem stanovanj, medtem ko povprečje v prestolnici znaša 12 na tisoč. Še bolj prihaja do izraza to v Firencah, kjer imajo na vsakih tisoč prebivalcev zgodovinskega jedra mesta 139 oglasov za krajši najem, pri čemer mestno povprečje znaša 33. V Benetkah oz. na območju Benetk, Burana in Murana v beneški laguni je razmerje 105 na tisoč, povprečje za celotno mesto pa je 32, v Milanu pa je v zgodovinskem mestnem jedru 35 oglasov na tisoč prebivalcev, medtem ko povprečje v občini znaša 13 oglasov. Kar 691.000 je realnosti, ki ponujajo najem za krajše obdobje, od tega jih je 71 odstotkov zasebnih stanovanj, ki se jih ne upravlja v podjetniškem smislu.