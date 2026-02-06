V stanovanjski blok na Markovcu novoletne rakete streljali trije mladoletniki

Koprski policisti in kriminalisti so uspešno zaključili preiskavo silvestrskega streljanja novoletnih raket v stanovanjski blok na Markovcu v Kopru. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so kaznivega dejanja osumljeni trije mladoletniki z območja Kopra, je na današnji izjavi za javnost povedal komandir Policijske postaje Koper Ensad Nadarević, poročajo Primorske novice.

Policisti so že na novoletni dan prišli na prizorišče dogodka, vendar so se mladostniki razbežali. Mladostniki so v stanovanjski blok v Kopru izstrelili več novoletnih raket, posnetek dejanja pa se je pojavil tudi na spletnem forumu.

V okviru preiskave kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki se nanaša na uporabo prepovedane pirotehnike, so ugotovili, da so storilci na območju strnjenega naselja Markovec z nepravilno in prepovedano uporabo pirotehnike povzročili nevarnost za življenje ljudi ter ogrozili premoženje velike vrednosti, je Nadarević danes komentiral kaznivo dejanje, ki so ga obravnavali na novoletni dan.

Kot so ugotovili, so storilci v naselju izstrelke usmerili v stanovanjski blok in stanovanja. Pri tem so povzročili materialno škodo na steklih balkonskih oken. »Takšno ravnanje bi lahko hitro privedlo do hudih poškodb ljudi ali požara v strnjenem naselju ter posledično do velike premoženjske škode,» je dejal Nadarević in poudaril, da je za tovrstno kaznivo dejanje zagrožena kazen do pet let zapora.

Dva osumljena mladoletnika sta stara 15 let, tretji pa 16 let. Enega izmed njih so policisti v preteklosti že obravnavali zaradi prekrškov, povezanih s pirotehniko.

Opravili so tudi razgovore s starši in jih seznanili s prepovedanim ravnanjem mladoletnikov. Za navedeno kaznivo dejanje bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, o zadevi pa bodo obvestili tudi center za socialno delo, je še navedel Nadarević.

Komentiral je tudi dejstvo, da so mladoletni storilci dogodek posneli in posnetek objavili na družbenih omrežjih. »Takšne objave vandalizma lahko zaradi hitrega širjenja informacij v javnosti ustvarjajo vtis, da je tovrstnih kršitev veliko in povzročajo negativen odziv v javnosti,» je povedal.

Po dosedanjih ugotovitvah obstaja sum, da mladoletniki pirotehniko kupujejo na spletu oziroma od drugih oseb. »Zelo zaskrbljujoče bi bilo, če bi pirotehniko, ki ni dovoljena za uporabo, otrokom in mladoletnikom dobavljali oziroma omogočali starši,« je še izpostavil Nadarević. Opozoril je, da so starši dolžni skrbeti in ozaveščati otroke in mladoletnike, še povzemajo Nadarevićevo izjavo Primorske novice.