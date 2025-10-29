Nek po remontu znova v omrežju

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so sinoči po uspešno končanem rednem remontu spet priključili na elektroenergetsko omrežje. V naslednjih dneh bodo po standardnih postopkih postopoma povečevali njeno moč, so sporočili iz elektrarne.

Remont, ki so ga začeli 28. septembra, je vključeval menjavo goriva, vzdrževanje in preverjanje strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter tehnološke posodobitve, ki bodo po navedbah Neka prispevale k še večji varnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti elektrarne.

V sredici reaktorja so zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov, kar zagotavlja zanesljiv vir energije za obratovanje elektrarne do naslednjega remonta, predvidenega spomladi 2027, so navedli.

»Z več sto testiranji smo potrdili ustrezno delovanje komponent in sistemov ter pregledali celovitost opreme in struktur. Dela so potekala na podlagi premišljenega načrtovanja, izkušenj in medsebojnega sodelovanja, za kar se zahvaljujemo zaposlenim v Neku ter poslovnim partnerjem iz domačega in mednarodnega okolja,« so zapisali.

Letos načrtujejo proizvodnjo 5,4 milijarde kilovatnih ur električne energije, kar po njihovih navedbah pomembno prispeva k stabilnosti slovenskega in hrvaškega elektroenergetskega sistema.