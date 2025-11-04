Nekajdnevno obdobje s stanovitnim in v FJK povečini sončnim vremenom

Anticiklon s subtropskim višinskim zrakom nam bo zagotovil nekajdnevno obdobje stanovitnega in v FJK povečini sončnega vremena. Pihali bodo šibki vetrovi severnih smeri, na Tržaškem občasna šibka burjica, ki bo v sredo ponehala. Vsaj do vključno petka ne bo večjih vremenskih sprememb. Prevladovala bo jasnina.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 20 stopinj Celzija, noči pa bodo kar hladne. Najnižje nočne temperature na Kraški planoti in na Goriškem bodo od 5 do 8 stopinj Celzija, ob morju od 11 do 13 stopinj Celzija. Temperaturne razlike med dnevom in nočjo bodo precejšnje. V nočnih urah bo ponekod v nižinskem svetu lahko zamegljeno.

Ob koncu tedna bo, kot kaže, proti nam občasno pronical nekoliko bolj vlažen atlantski zrak in bo nad osrednjimi italijanskimi predeli nastal manjši ciklon. Po zdajšnjih izračunih kaže, da se bo povečala relativna vlaga in da bo več spremenljivosti ali oblačnosti. Mestoma ni izključeno, da bo lahko rahlo rosilo.