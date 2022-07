Nekdanji japonski premier Shinzo Abe po strelskem napadu umrl

Nekdanji japonski premier Shinzo Abe je bil danes ustreljen na predvolilnem dogodku v mestu Nara. Japonski mediji navajajo, da Abe, ki so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico, po napadu ni kazal znakov življenja. Policija je strelca hitro aretirala. 67-letni Abe je imel v Nari na zahodu države govor v podporo enemu od kandidatov na nedeljskih volitvah v zgornji dom japonskega parlamenta.

Dogodek je bil sicer varovan, a kljub temu so lahko opazovalci do politika pristopali relativno brez težav. K Abeju naj bi tako na odru od zadaj pristopil nek moški in ga dvakrat ustrelil.