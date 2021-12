Nekdanji kancler, minister in glavar ovadeni zaradi Ischgla

Avstrijska zveza za varstvo potrošnikov (VSV) je na državnem tožilstvu za gospodarski kriminal in korupcijo vložila kazensko ovadbo zoper nekdanjega kanclerja Sebastiana Kurza, nekdanjega ministra za zdravje Rudolfa Anschoberja in deželnega glavarja Tirolske Güntherja Platterja. Ovadba zadeva lanski izbruh covida-19 v zimskem letovišču Ischgl. Kazenska ovadba s strani VSV je bila pričakovana, saj so jo napovedovali.

Kot vztrajajo, je ta nujna predvsem za to, da se temeljito preveri sum neustreznega oziroma pomanjkljivega ukrepanja s strani več organov oblasti ter zlorabe položaja z opustitvijo dolžnega ravnanja.

Avstrijskim in tirolskim oblastem očitajo odgovornost za kaos, ki je izbruhnil zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom v smučarskem središču Ischgl ob začetku pandemije marca lani. Potem ko so že v začetku marca zaznali prve okužbe, so se pristojne oblasti po oceni mnogih odzvale prepozno, da bi zajezile njihovo širjenje. Strokovno poročilo je to potrdilo, a pozen odziv pripisalo zgolj napačni presoji. Očitka, da naj pristojni ne bi ukrepali pravočasno zaradi pritiskov s strani turističnega sektorja, ni potrdilo.

Nekdanji kancler Kurz je karanteno za dolino Paznauntal javno razglasil 13. marca lani, ne da bi se oblasti nanjo prej ustrezno pripravile in jo uskladile. Turisti in turistični delavci so nato panično bežali, nastajali so veliki zastoji, v prenapolnjenih avtobusih in avtomobilih so se številni še na novo okužili. Z novim koronavirusom naj bi se takrat okužilo več tisoč ljudi iz 45 držav.