Nekdanji teroristi so sedaj taksisti

Če hočeš začutiti utrip mesta, ki ga prvič obiščeš, ti bodo bolj kot turistični vodiči včasih pomagali taksisti, kar velja tudi za Severno Irsko ali britanski Ulster, kot se uradno imenuje ta dežela. V Belfastu številne velike črne taksije vozijo nekdanji pripadniki Irske republikanske armade (IRA), ki so še danes za nekatere teroristi, za druge domoljubi. Vsi so plačali svoj dolg s pravico (nekateri so v zaporu presedeli več let), sedaj pa si služijo kruh tako, da vozijo turiste v predele Belfasta, kjer zidovi in železne pregrade še vedno ločujejo unionistične od republikanskih mestnih četrti.

Betonske in železne ovire, ki jih imenujejo mirovne zapreke, ni postavila oblast, temveč v glavnem republikanci, da se kolikor se da ubranijo nasilnih napadov unionističnih skrajnežev. Železna vrata so sedaj odprta, do pred kratkim pa so jih ponoči zaklepali policisti. Republikanski predeli Belfasta so posejani s stenskimi poslikavami (muralesi), na katerih izstopa Bobby Sands, ki je po gladovni stavki umrl v britanskem zaporu.