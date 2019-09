Nekdanjo smučarko Blanco Fernandez Ochoo našli mrtvo

Nekdanjo vrhunsko špansko smučarko Blanco Fernandez Ochoo so našli mrtvo na območju gorskega vrha Penote v Španiji, so sporočili španski policisti. Pogrešali so jo 12 dni. Nesrečno 56-letno dobitnico olimpijske kolajne in mater dveh otrok je iskalo 200 policistov in 150 prostovoljcev, v iskalni akciji so si pomagali tudi s helikopterji in droni. Kaže, da je po padcu utrpela močan udarec v glavo, poročajo nekateri mediji.

Blanca Fernandez Ochoa je sicer večkrat sama odšla na pohode, prijateljice in sorodniki pa so povedali, da s seboj ni nikoli vzela telefona ali kakšnih drugih elektronskih naprav.

V svetovnem pokalu je nastopala od leta 1982 do leta 1992. Bila je ena glavnih tekmic Mateje Svet, dvajsetkrat je stopila na zmagovalni oder, na olimpijskih igrah v Albertvillu leta 1992 je osvojila bronasto medaljo.