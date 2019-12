Neke vrste miroljubno obrambno ministrstvo

Četrt stoletja je mimo, kar so v slovenskem parlamentu izglasovali ustanovitev Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS). Funkcionar z najdaljšim stažem, višji sekretar Rudi Merljak se je na jutranji slovesnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani v svojem govoru spomnil, kako je že v osemdesetih sanjal o samostojni Sloveniji, ki bi poseben organ namenila zamejcem in zdomcem. To se je leta 1994 tudi zgodilo, vsa ta leta pa so si osem državnih sekretarjev, pet ministrov, ena direktorica in dva vršilca dolžnosti po svojih močeh prizadevali za obrambo slovenstva tam, kjer je najbolj izpostavljeno izumrtju.

O načrtih za prihodnost sta pred vsemi nekdanjimi ministri za Slovence zunaj meja od Peterletove vlade naprej govorila sedanji minister Peter Jožef Česnik in sekretarka Olga Belec.