Nemec: Vrednote antifašizma še danes oblikujejo skupno evropsko pot

Evroposlanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je v torek v Evropskem parlamentu v Strasbourgu priredil okroglo mizo o vrednotah antifašizma v Evropski uniji. Kot je med drugim poudaril, te vrednote še danes oblikujejo skupno evropsko pot, so danes sporočili iz njegove pisarne.Nemec je poudaril, da je okrogla miza o vrednotah antifašizma v EU rezultat premisleka, kako širši javnosti v evropskih institucijah predstaviti skupno evropsko dediščino, del katere so tudi vrednote antifašizma. Po njegovih besedah te vrednote oblikujejo skupno evropsko pot še danes.

Po mnenju evropskega poslanca je prav, da dogodki polpretekle zgodovine ne gredo v pozabo. Ta čas so na evropskih tleh zaznamovale z vojne in teror fašizma in nacizma, ki pa jima ni uspelo spremeniti sveta zaradi odločnega upora, ki se je na slovenskih tleh izrazil skozi narodnoosvobodilni boj in antifašizem, je poudaril Nemec.

V razpravi na okrogli mizi so sodelovali predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, slovenska zgodovinarka Nevenka Troha in član italijanskega antifašističnega združenja ANPI Filippo Giuffrida Repaci.

Križman je izpostavil pomen slovenskega narodnoosvobodilnega boja med drugo svetovno vojno ter okrcal del politike, ki poizkuša narodov upor zoper okupatorja razvrednotiti. Zgodovinarka Troha je predstavila ključne vsebine poročila slovensko-italijanske komisije, katere članica je bila.

Član italijanske antifašistične organizacije Repaci pa je med drugim izpostavil napore italijanske antifašistične organizacije ANPI, da se v okviru konference o prihodnosti Evrope v ustanovnih pravilih EU jasno navedejo njene protifašistične, protinacistične in protirasistične korenine, so še sporočili iz pisarne evropskega poslanca.