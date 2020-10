Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

»Nemška«čokoladna torta

Pred kratkim so mi podarili dokaj zanimivo kuharsko knjigo, ki je konec lanskega leta izšla v Ljubljani in v kateri je marsikateri, na žalost ne vsi zelo enostavni, slastni recept. Predvsem pa knjiga preseneča z jezikom, sočno pogovorno slovenščino, ki je za nas zamejce skorajda bogokletna, saj tisti, ki včasih sedemo za računalnik in nakracamo nekaj vrstic, nikoli ne bi upali rabiti izraze kot so kastrola, olivec (oljčno olje), ful okusna jed, naštimati omako in še bi lahko našteval, saj je takih izrazov »ful« polna vsaka stran.

A pustimo jezikovno plat ob strani in posvetimo se receptu, s katerim boste spekli ful..., pardon, zelo dobro torto, ki naj bi bila nemška, a nemška sploh ni, temveč prihaja z druge strani velike luže, imenovali pa so jo nemška, ker je njena bistvena sestavina Bakerjeva ameriška čokolada, ki jo je za to firmo v daljnem letu 1852 izdelal Samuel German in ki je vsebovala več sladkorja kot dotedanje čokolade. Poimenovali so jo »German’s sweet chocolate«. Leta kasneje je nekdo poslal teksaškemu časopisu recept za torto s to čokolado, ki jo je dnevnik poimenoval »German chocolate cake«.

Dovolj zgodovine, za to čokoladno torto potrebujemo:

90 g temne čokolade

170 g masla

300 g sladkorja

3 jajca

1,8 dl mleka

250 g moke

4 grame pecilnega praška

ščepec soli; za nadev pa 150 g sladkorja

1,8 dl sladke smetane

80 g masla

2 rumenjaka

100 g kokosove moke

100 g pekanov (ameriških orehov)

za premaz:

1,5 dl smetane

žlico sladkorja v prahu

50 g kokosove moke

Pečico segrejemo na 180 stopinj in v njej spečemo biskvit. Naredimo ga iz čokolade, ki smo jo razpustili na šibkem ognju z malo vode. Ko se je čokolada stopila, jo odstavimo in pustimo, da se malo ohladi. Zmehčano maslo in sladkor penasto vmešamo in enega za drugim dodajamo rumenjake.

Sedaj lahko prilijemo stopljeno čokolado. Mešamo in izmenično dodajamo presejano moko s soljo in pecilnim praškom in mleko. Iz beljakov stepemo trd sneg in še tega previdno vmešamo v maso. Biskvit vlijemo v okrogli dvajsetcentimetrski model in pečemo dobre pol ure. Biskvit je nared, ko zobotrebec, ki ga zapičimo v sredino, pride ven čist. Pustimo, da se ohladi najprej v pekaču, potem pa na mrežici, nakar ga počez razrežemo na tri dele. Operacija ni najlažja, prodajajo pa posebno napravo, s katero bomo to z lahkoto opravili.

Medtem ko se biskvit hladi v kozici zmešamo sladkor, sladko smetano, maslo in rumenjake: na šibkem ognju segrevamo, da se zgosti.

Pazimo, da se ne ogreje preveč. Odstavimo in vmešamo kokosovo moko in zmlete oreščke. Ohladimo na sobno temperaturo.

Sedaj lahko premažemo spodnja dva lista biskvita s to ohlajeno kremo, vse skupaj pa premažemo s stepeno smetano in posujemo s kokosovo moko.

Dober tek!

Ivan Fischer