Nenadno bo pritisnila velika vročina

Ob današnji poslednji osvežitvi, ki jo je povzročila hladna vremenska fronta nad Alpami, si je v bližnjem roku kar težko predstavljati temperature 30 in več stopinj Celzija. Pa vendar bomo v prihodnjih dneh dočakali občutno vremensko spremembo, ki nas bo znova popeljala v najbolj vroče poletno dogajanje. Z okrepitvijo subtropskega anticiklona bo naše kraje zlasti od petka dosegel iz dneva v dan toplejši zrak in bodo zlasti dnevne temperature v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem znatno poskočile.

Z jutrišnjim dnem se bo začelo daljše obdobje s prevladujočim sončnim vremenom. Živo srebro bo od petka čez dan presegalo 30 stopinj Celzija, v soboto se bo ponekod lahko približalo 34 stopinjam Celzija, v nedeljo in ponedeljek pa bo, kot kaže, mestoma lahko doseglo 37 stopinj Celzija. Do vključno sobote bo najtopleje na Goriškem. V petek in v soboto bo na Tržaškem zaradi vpliva morja bolj sveže, v nedeljo in ponedeljek, ko bo pihala burja, pa se bo povsod občutno segrelo.

V primerjavi z junijskim vročinskim valom bodo nočne temperature nekoliko nižje. Toplotna obremenitev bo zlasti v osrednjih dnevnih urah kar velika, medtem ko bo ponoči nekoliko popustila.

Arso je že danes zaradi pričakovanih visokih temperatur za soboto in nedeljo objavil rumeno opozorilo.