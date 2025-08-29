Netanjahuju in Dodiku bi prepovedali vstop v Slovenijo

Vlada je na današnji seji obravnavala izhodišča za prepoved vstopa v državo Miloradu Dodiku, ki kljub uradnemu odvzemu mandata vztraja na položaju predsednika Republike Srbske, in izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, je poročal portal N1. Obravnave ni zaključila, naj bi pa odločitev predvidoma sprejela na naslednji seji.

Po poročanju N1 je vlada tik pred današnjo sejo na dnevni red uvrstila točko z oznako zaupnosti. Portal navaja, da se je ta nanašala na izhodišča za prepoved vstopa v državo Dodiku, ki mu je po pravnomočni obsodbi volilna komisija BiH odvzela mandat predsednika omenjene entitete BiH, in Netanjahuju, zoper katerega je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za prijetje zaradi genocidnega dogajanja v Gazi.

Zunanje ministrstvo je na vprašanje STA o morebitni prepovedi vstopa omenjeni dvojici odgovorilo le, da je vlada obravnavala gradivo, ki je označeno s stopnjo tajnosti, zato njegove vsebine ne morejo komentirati. Po neuradnih informacijah STA naj bi sicer obravnavala to prepoved.

Volilna komisija v Sarajevu je Dodiku mandat odvzela, potem ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Dodik, ki tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, položaja ne želi zapustiti.