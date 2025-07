Gasilci so v Furlaniji - Julijski krajini zaradi neurij in slabega vremena tudi danes dopoldne imeli kar polne roke dela. Posredovali so zaradi nevarnih ali podrtih dreves in vej ter poplav. Priskočiti pa so morali na pomoč tudi pri poškodovanih gradbenih elementih in strehah.

Med 8. in 12. uro so posegli 35-krat, največkrat (25krat) na Videmskem. Bolj mirno je bilo na Tržaškem in Goriškem, kjer so posredovali dvakrat oziroma enkrat.