Neurje v Kopru odtrgalo ladjo s priveza

V koprskem pristanišču se je v sredo zvečer zaradi severnega vetra, ki je pihal s hitrostjo 140 kilometrov na uro, s priveza odtrgala 350 metrov dolga kontejnerska ladja. S krmo se je močno približala potniškemu terminalu, a se ga, sodeč po prvih podatkih, ni dotaknila, tako da večje škode ni bilo. Ladja je spustila sidro in pripravila motorje, tako da do hujšega ni prišlo. Z vlačilci so jo nato odvlekli nazaj in jo znova privezali. Po prvih pregledih niso opazili, da bi se dotaknila obale. Verjetno je le rahlo nasedla na muljnato dno.

Sredino neurje pa je na Bledu zahtevalo tudi smrtno žrtev, saj se je na sprehajalni poti v bližini Vile Bled drevo podrlo na dve osebi, pri čemer je ena umrla, druga pa je bila hudo poškodovana. Že prejšnji teden je v neurju na francosko družino, ki je kampirala v Soteski padlo drevo in poškodovalo starša.

Ob hudih neurjih, ki v zadnjih dneh pustošijo po Sloveniji, gorski reševalci znova opozarjajo, da je pri odhodu v hribe treba spremljati vremensko napoved. Prav tako je treba upoštevati vremenska opozorila pri drugih aktivnostih na prostem. Sredino neurje je presenetilo več oseb v Blejskem jezeru, ki pa so jih uspešno rešili. Gasilci in potapljači so iz jezera rešili dva plavalca in tri osebe s supi, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Dlje časa so iskali tudi štiri osebe, ki so nato same dosegle obalo. Ribic pa je s čolnom rešil utapljajočega se otroka.

K spremljanju in upoštevanju vremenskih opozoril pozivajo tudi v Bohinju, kjer je že pred torkovim neurjem štab civilne zaščite sprožil sireno za splošno nevarnost. Bohinj je namreč poln turistov, ki se gibljejo na prostem, plavajo v Bohinjskem jezeru in kampirajo ter si morajo med neurjem poiskati varno zavetje. Vremensolovci na severu Slovenije nevihte napovedujejo tudi danes.