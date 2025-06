Nevihte bodo lahko močne, osvežitev pa bo le krajevna in kratkotrajna

Danes in jutri bo prevladovalo sončno in vroče poletno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 35 stopinj Celzija. Jutri popoldne se bo alpskemu grebenu od severozahoda približal nekoliko bolj vlažen in manj vroč zrak, ki bo zlasti v gorah destabiliziral ozračje. V popoldanskih urah se bodo v Karnijskih in Julijskih Alpah pojavljale krajevne plohe in nevihte, med katerimi bo lahko tudi kakšna močnejša. Nevihte se bodo nato pomikale proti ostalim predelom, proti večeru ni izključeno, da se bodo pojavile tudi ponekod v nižinah in z manjšo verjetnostjo tudi obrobno ob morju. Za nevihtami, kjer bodo, bo osvežitev le kratkotrajna in krajevna. V petek bo namreč spet sončno in vroče. Pihala bo šibka do zmerna burja. Dnevne temperature bodo ravno zaradi burje še nekoliko višje. V nižinah se bo živo srebro čez dan lahko ponekod povzpelo do okrog 37 stopinj Celzija, ob morju pa do okrog 33 stopinj Celzija. Vroče bo tudi na Kraški planoti. V goratem svetu bodo v popoldanskih urah lahko nastale posamezne vročinske nevihte.

Sončno in vroče bo tudi v soboto in nedeljo.