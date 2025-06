Nevladniki v Kopru pozvali k zaščiti oceanov

V nevladni organizaciji Greenpeace Slovenija so danes v Kopru s postavitvijo napihljivega kita v naravni velikosti in zvočno instalacijo simbolično opozorili na nujnost zaščite oceanov. Posebej so izpostavili grožnjo globokomorskega rudarjenja in pozdravili odločitev slovenske vlade za podporo moratoriju na takšen poseg v naravo.

V organizaciji so na dogodku pozvali k čim širši podpori moratoriju na globokomorsko rudarjenje. Gre za nevarno industrijo z obsežnimi dolgoročnimi posledicami, so navedli v sporočilu za javnost.

»Oceani niso rudnik in morsko dno v mednarodnih vodah ni last podjetij. Odločitev o njegovi prihodnosti mora temeljiti na znanosti, ne na pohlepu. Nevarnost, da bi industrija začela s plenjenjem morskega dna, še vedno obstaja. Slovenija je naredila pomemben korak - zdaj je čas, da svojo podporo prenese tudi na mednarodni oder,« je poudarila vodja kampanje za zaščito oceanov pri Greenpeace Slovenija Špela Bandelj Ruiz.

Kampanji sta se pridružila dva nova ambasadorja - blogerka Nika Veger in jadralec Karlo Hmeljak. S svojim delovanjem ozaveščata javnost o nevarnostih, ki jih prinaša globokomorsko rudarjenje, in pozivata ljudi k podpisu globalne peticije proti globokomorskemu rudarjenju.

Nevladniki so dogodek v sklopu dvodnevnega Vikenda za oceane pripravili pred svetovnim dnevom oceanov, ki ga bomo zaznamovali v nedeljo. Na ta dan bo pod njihovim okriljem potekala čistilna akcija ob obali od Izole do Strunjana, hkrati pa bodo nadaljevali zbiranje podpisov pod peticijo. V Sloveniji jo je doslej podpisalo skoraj 6000 ljudi, po svetu pa skupno več kot tri milijone.