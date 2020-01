New York Times podpira tudi kandidaturo Klobucharjeve

Ameriški časopis New York Times je za demokratsko predsedniško nominacijo podprl senatorki Elizabeth Warren in Amy Klobuchar. Senatorko slovenskega rodu iz Minnesote je označil za realistično izbiro, senatorko iz Massachusettsa Warrenovo pa za radikalno izbiro. Zapisali so, da izrekajo podporo najučinkovitejšima kandidatkama za vsakega od dveh pristopov. New York Times je tokrat prvič izbral dve kandidatki. Volilna sezona se bo začela 3. februarja s strankarskimi zborovanji v Iowi.

Za Klobucharjevo, ki zagovarja zmernejša stališča, je NYT zapisal, da bi lahko spričo dolgoletne kariere v senatu in dobrega medstrankarskega sodelovanja sklepala dogovore in poenotila različna krila stranke - morda pa tudi državo.