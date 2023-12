Finančni policisti iz Pordenona so ovadili 73 tujih državljanov, ki so nezakonito prejemali državljanski dohodek za skupnih 433.000 evrov. Z lažnimi samoizjavami so zatrdili, da razpolagajo s t.i. dovoljenji za dolgoročno prebivanje, ki jih pristojne oblasti izdajajo izvenevropskim državljanom, zakonito prisotnim na državnem ozemlju vsaj pet let in ki prejemajo osebni dohodek vsaj v višini socialne pomoči ter obvladajo italijanski jezik. Med preiskavo in pregledom seznamov zavoda INPS ter primerjavo s podatki pordenonske kvesture, ki so jo opravili v sodelovanju s policisti, so ugotovili, da nimajo dovoljenja za dolgoročno prebivanje, kot so lažno zatrdili s samoizjavami. Nezakonite prejemnike so ovadili, pri čemer je zavod INPS nemudoma prekinil s plačili. Stekel pa je tudi postopek za vrnitev nezakonito prejetih zneskov, pri čemer naj bi iz preventivnih razlogov izdali odredbo o preventivnem zasegu.