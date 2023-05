Nezakonito prevažala osem psičkov, štiri opice in papigo

Policisti in gozdarski policisti so na avtocesti A4 na cestninski postaji pri kraju San Giorgio di Nogaro ustavili avtomobil, v katerem sta dva italijanska državljana z bivališčem v Neaplju nezakonito prevažala osem psičkov pasem koder in cavalier king charles španjel. Odkrili so med drugim tudi papigo ter štiri male opice, velike kot dlan, ki so bile skrite v športni torbi. Njihovo zdravstveno stanje je bilo slabo, so ugotovili veterinarji, prevažali so jih v nesprejemljivih razmerah, saj so bili natrpani v transportnih boksih brez hrane in pijače.

Moška sta se izgovarjala, da sta živali kupila med počitnicami na Madžarskem, da bi jih podarila družinskim članom. Pripadniki sil javnega reda so oba ovadili zaradi nezakonitega uvoza in trpinčenja živali ter zaradi kršitve Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Naložili so jima globo, živali pa so zasegli.