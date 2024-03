Nezakonito si je prilastil več kot 1,9 milijona evrov

Kriminalisti iz Kopra so na podlagi prijave stečajnega upravitelja gospodarske družbe z Obale, ki jo je podal na pristojno državno tožilstvo, opravili preiskavo suma storitve kaznivega dejanja. Ugotovili so, da je upravitelj družbe, italijanski državljan, storil kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. Odkrili so, da je od leta 2014 do 2020 zlorabljal svojo funkcijo, pri čemer si je z večjim številom gotovinskih dvigov denarja in z nakazili na svoj osebni bančni račun v tujini nezakonito prilastil skupno nekaj več kot 1,9 milijona evrov. Zoper osumljenega so podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Storilec tvega od enega do osmih let zaporne kazni.