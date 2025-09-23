Neznanec ustvaril lažni profil gospodarske družbe iz Zgornjega Posočja

Tolminski policisti so v ponedeljek obravnavali spletno goljufijo na škodo ene od gospodarskih družb v Zgornjem Posočju. Po prvih podatkih je neznani storilec na spletni logistični platformi ustvaril lažen uporabniški profil družbe in se med petkom in ponedeljkom v komunikaciji z različnimi gospodarskimi subjekti izdajal zanjo.

Neznanec je po navedbah policije lažni profil ustvaril z namenom, da si pridobi protipravno premoženjsko korist. Doslej materialna škoda še ni nastala, vendar je večjo škodo pričakovati v prihodnje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Okoliščine kaznivega dejanja spletne goljufije policija še preiskuje.