Torek, 23 september 2025
Kronika

Neznanec ustvaril lažni profil gospodarske družbe iz Zgornjega Posočja

Doslej materialna škoda še ni nastala, vendar je večjo škodo pričakovati v prihodnje

STA |
Tolmin |
23. sep. 2025 | 16:00
    Kriminalisti, fotografija je simbolična (ARHIV)
Tolminski policisti so v ponedeljek obravnavali spletno goljufijo na škodo ene od gospodarskih družb v Zgornjem Posočju. Po prvih podatkih je neznani storilec na spletni logistični platformi ustvaril lažen uporabniški profil družbe in se med petkom in ponedeljkom v komunikaciji z različnimi gospodarskimi subjekti izdajal zanjo.

Neznanec je po navedbah policije lažni profil ustvaril z namenom, da si pridobi protipravno premoženjsko korist. Doslej materialna škoda še ni nastala, vendar je večjo škodo pričakovati v prihodnje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Okoliščine kaznivega dejanja spletne goljufije policija še preiskuje.

