Ničta izoterma bo občutno nihala

V bližnjem obdobju se bodo vrstile otoplitve in ohladitve, naše kraje bosta prešli dve vremenski fronti. Prva bo dosegla naše kraje že jutri, druga pa predvidoma šele čez teden dni, prihodnjo sredo, 20. decembra. Pred njima se bo ozračje z jugozahodnimi tokovi obakrat segrelo, za njima pa z obratom od severovzhoda obakrat ohladilo.

Prvo otoplitev beležimo že danes, saj so bile temperature danes tudi v gorah čez dan povečini pozitivne. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne ničto izotermo namerila na višini 2666 metrov in je torej bila približno 1000 metrov nad dolgoletnim povprečjem. Na višini 1449 metrov v prostem ozračju pa je namerila temperaturo +4,2 stopinje Celzija, kar je skoraj 5 stopinj Celzija več od dolgoletne normalnosti.

Ob jutrišnjem prehodu vremenske fronte bo sprva še pritekal toplejši sredozemski zrak, pri čemer bo meja sneženja nad nadmorsko višino okrog 1600 metrov. V drugem delu poslabšanja, v sredo zvečer in v noči na četrtek, bo zapihala burja in se bo ozračje ohladilo, meja sneženja pa se bo spustila pod nadmorsko višino okrog 1000 metrov.

Sledilo bo več dni pod vplivom solidnega anticiklona, ki bo zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. Od severovzhoda bo do vključno nedelje pritekal iz dneva v dan postopno hladnejši zrak. Hladna bosta zlasti sobotno in nedeljsko jutro. Ničta izoterma se bo spustila do nadmorske višine okrog 1000 metrov, nočne temperature bodo v nižinah zaradi temperaturnega obrata pod lediščem.

Od nedelje se bo ozračje ob okrepitvi solidnega anticiklona s toplim višinskim zrakom zlasti v gorah otoplilo. Med nedeljo in torkom bo ničta izoterma na nadmorski višini 3300 do 3500 metrov in bo tako presegala dolgoletno normalnost za kakih 1700 do 1900 metrov. V gorah bo prevladovalo sončno vreme in bo toplo, v nižinah ni izključeno, da se bo ob temperaturnem obratu ob delni jasnini postopno že zadrževalo več vlage in da bo ozračje umirjeno in zamegljeno.

Nova vremenska fronta bo po zdajšnjih izračunih naše kraje predvidoma dosegla prihodnjo sredo oz. med sredo in četrtkom. Prišlo naj bi do poslabšanja z občasnimi padavinami in novo ohladitvijo.