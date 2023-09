Ničta izoterma znova na višini okrog 5000 metrov

Z okrepitvijo subtropskega anticiklona priteka zlasti v najvišjih slojih ozračja za ta čas zelo topel zrak. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je opolnoči namerila ničto izotermo na višini kar 4951 metrov, torej tik pod 5000 metrov, kar je v tem času res izjemno in najbrž rekordno. Trenutno je ničta izoterma za skoraj 1700 metrov višja od dolgoletnega povprečja. Na nižji višini 1500 v prostem ozračju je radiosonda iz Rivolta opolnoči namerila temperaturo »le« 12,4 stopinje Celzija, kar je le za okrog 1 stopinjo Celzija več od dolgoletnih meritev. Nižji sloji ozračja so v primerjavi z višinskim dogajanjem občutno hladnejši, saj od severovzhoda priteka nekoliko manj vroč zrak. V prihodnjih dneh pa bo vseeno iz dneva v dan kakšna stopinja Celzija več, četudi omembe vredne vročine ne gre več pričakovati.

Zelo topel in razmeroma suh višinski zrak prinaša zlasti veliko stanovitnost in tudi v gorskem svetu povečini preprečuje nastajanje kopastih oblakov in popoldanskih neviht.

Danes in jutri bo povsod prevladovalo sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 30 stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

Tudi konec tedna bo sončen in prijetno topel.