Nižji davek na dodano vrednost ni obrodil zaželenih rezultatov

Na Hrvaškem, kjer od 1. aprila velja vladni ukrep znižanja davka na dodano vrednost (DDV) za vrsto živil, niso zabeležili zaželenih rezultatov. Kljub občutnemu znižanju DDV namreč cene živilskih izdelkov niso padle, opozarjajo pri Hrvaški zvezi za varstvo potrošnikov (HUZP) in pozvali državni inšpektorat k nadzoru nad cenami hrane. Pod drobnogled so vzeli cene jedilnega olja, saj se je slednje v zadnjih mesecih najbolj podražilo med živilskimi izdelki. Njegova cena je poskočila za okrog 32 odstotkov. Teden po veljavi vladnega ukrepa se njegove cene niso spremenile, čeprav ja vlada znižala DDV za osem odstotkov in je zdaj le 5-odstoten.

V Konzumu, Lidlu in Vrutku je liter jedilnega olja 7. aprila stal 17,99 kune (2,38 evra), kar je toliko kot pred 1. aprilom. Eno kuno (0,13 evra) cenejši je samo v trgovinah Spar, ugotavljajo pri zvezi za varstvo potrošnikov. Potrošniki jim med drugim nenehno sporočajo, da niso našli nižjih cen, so še sporočili.

Znižanje stopnje DDV na hrano je eden od ukrepov hrvaške vlade za blažitev posledic rasti cen. DDV na sveže meso, ribe, jajca, sadje, zelenjavo, jedilna olja in mast, otroško hrano ter gnojila in pesticide se je znižal s 13 na pet odstotkov, DDV na maslo in margarino pa s 25 na pet odstotkov.

S 25 na 13 odstotkov se je na Hrvaškem znižal tudi DDV na higienske vložke, tampone in podobne izdelke, s 25 na pet odstotkov pa DDV na vstopnice za koncerte ter športne in kulturne prireditve.