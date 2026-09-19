V tržaškem pristanišču bodo gradili do devetdeset metrov dolge jahte

V tržaškem pristanišču in prvič na območju Furlanije - Julijske krajine bodo gradili superjahte. Novost so včeraj sporočili na novinarski konferenci v deželni palači v Trstu. V ta namen je nastala družba Trieste Shipyards, ki sta jo skupaj ustanovila družba Seadock (ta deluje pod okriljem tržaške skupine Samer) in podjetje Yachting Expertise iz Ancone, pridružila pa se jima je tudi deželna finančna družba Friulia.

Megajahte, ki jih bodo po novem gradili v Trstu, bodo segale od 40 oziroma 50 do 90 metrov dolžine. Načrt predvideva novo veliko halo za gradnjo velikih jaht na šest tisoč kvadratnih metrov obsežnem območju tržaškega pristanišča, ki ga upravlja podjetje Seadock. Ladjedelniška hala, v kateri bodo proizvajali in tudi vzdrževali megajahte, bo obsegala okrog tri tisoč kvadratnih metrov in bo visoka 25 metrov. V njej bodo nastajale večje ladje oziroma bodo lahko istočasno gradili po dve 55-metrski plovili.

Prostore družbe Seadock, ki so jih v zadnjih letih že uporabljali za gradnjo velikih jaht za družbo CNB Scarl iz Ancone (ta bo nadaljevala s svojim delom ter prevzela tudi vlogo komercialnega partnerja projekta), bodo tako prenovili in še dodatno razširili. Gradnjo nove hale pa bi začeli že konec letošnjega leta oziroma v začetku leta 2027.